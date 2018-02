Itamar tem alta após fazer exames O ex-presidente da República Itamar Franco (sem partido), de 77 anos, recebeu alta na manhã de ontem após a realização de exames no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte. Itamar deu entrada no hospital na manhã de sábado. Conforme assessores do ex-presidente, ele se submeteu a um check-up. O hospital não forneceu detalhes da internação e dos exames realizados. Itamar foi acompanhado por seu médico particular, Thales Ramos. O ex-presidente deixou o hospital por volta das 8h e seguiu para sua residência na capital mineira, onde deve permanecer durante a semana. Itamar é presidente do Conselho Administrativo do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.