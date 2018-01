Itamar também está em São Paulo O governador de Minas Gerais, Itamar Franco, desembarcou nesta manhã no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Ele não quis conversar com os jornalistas, mas sua assessoria informou que às 14h00 ele se encontrará com líderanças do PMDB. O objetivo da reunião é avaliar o movimento que tenta abortar a proposta de candidatura própria à Presidência da República, para viabilizar uma aliança com o PSDB. Segundo a assessoria de Itamar, já confirmaram presenças, o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia; o senador Maguito Vilela (GO); e o presidente do partido em Minas, Saraiva Felipe. O encontro será realizado no Hotel Ca´D´Oro, região central da cidade, onde o governador está hospedado.