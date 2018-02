Itamar sofreu AVC e faleceu às 10h15, informa hospital O Hospital Albert Einstein divulgou nota há pouco sobre o falecimento do ex-presidente da República e senador Itamar Franco, na qual informa que ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante a madrugada e veio a falecer às 10h15 desta manhã. Itamar Franco estava internando na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, em decorrência de uma pneumonia, contraída durante tratamento contra leucemia, O hospital confirma que o corpo de Itamar será trasladado para Juiz de Fora, onde será velado e, atendendo a um desejo do ex-presidente, será cremado em Belo Horizonte.