Itamar será velado em Juiz de Fora e cremado em BH A assessoria do ex-presidente e senador Itamar Franco (PPS-MG) informou que, em princípio, o corpo dele será velado em Juiz de Fora e depois cremado em Belo Horizonte. Itamar faleceu nesta manhã, aos 81 anos, após quadro grave de pneumonia, em meio a um tratamento contra leucemia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a assessoria do senador, Itamar estava acompanhado pelas filhas Georgiana e Fabiana, além de assessores próximos. Há expectativa neste momento de que os médicos que cuidaram do ex-presidente concedam coletiva à imprensa.