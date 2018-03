Itamar se diz confiante em dobradinha com Aécio O ex-presidente Itamar Franco (PPS) considera que está encaminhada uma "dobradinha" entre ele e o governador Aécio Neves (PSDB) na disputa pelas duas vagas de Minas no Senado. Itamar se reuniu por cerca de uma hora com Aécio ontem à noite, no Palácio Tiradentes, na Cidade Administrativa. E saiu do encontro confiante. "Estamos mais ou menos acertados. Faremos uma campanha conjunta apoiando Anastasia (PSDB). Como são duas vagas, a gente pode prever que teremos essa caminhada. Um apoiando o outro", afirmou.