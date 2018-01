Itamar reafirma candidatura às prévias O vice-presidente do PMDB em Minas, Aluísio Vasconcellos, informou que o governador Itamar Franco reafirmou hoje em São Paulo a sua candidatura às prévias do partido, que escolherão o nome para disputar a presidência da República. Além disso, Vasoncellos informou que o governador definiu um grupo de trabalho para conduzir a realização da convenção extraordinária do partido prevista para o dia 3 de março próximo, em Brasília. Entre os membros do grupo estão os senadores Maguito Vilela (GO), Roberto Requião (PR), o ex-governador Orestes Quércia (SP) e os deputados federais Saraiva Felipe (MG) e Edison Andrino (SC), além de outros. O objetivo dos itamaristas é a consolidação da tese da candidatura própria do PMDB antes da realização das prévias, que deverão ocorrer no dia 17 de março. Segundo o vice-presidente do diretório mineiro da legenda, o objetivo da convenção extraordinária é homologar algumas decisões tomadas na convenção realizada pelo partido no ano passado e que não vêm sendo cumpridas pela executiva nacional. "Se estes pontos forem homologados pela convenção, o bom andamento das prévias não poderá ser perturbado e, juridicamente, não há como questioná-los", afirmou. A convocação da convenção depende da coleta de 173 assinaturas, que segundo Vasconcelos, "a ala itamarista do PMDB já tem". Itamar Franco continua com os encontros políticos em São Paulo até o próximo sábado, quando retorna a Belo Horizonte.