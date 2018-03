Itamar quer Serra para explicar mínimo de R$ 600 O ex-presidente e senador Itamar Franco (PPS-MG) apresentou hoje à Mesa do Senado um requerimento pedindo a presença na Casa do ex-candidato José Serra (PSDB) para debater a possibilidade de elevação do salário mínimo para R$ 600. Itamar quer ainda que sejam convidados líderes das centrais sindicais, que defendem o valor de R$ 580. O governo insiste que só é possível elevar o mínimo para R$ 545.