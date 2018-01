Itamar quer cargos de confiança de volta O governador de Minas, Itamar Franco (PMDB), divulgou nota no início da noite desta quinta-feira, comunicando a todos os ocupantes de postos de confiança na administração estadual que eles devem colocar seus cargos à disposição nesta sexta-feira. A decisão foi anunciada após reunião para tratar assuntos políticos, segundo assessores, entre Itamar, o assessor especial Alexandre Dupeyrat e o presidente da Companhia Energética de Minas (Cemig), Djalma Morais. O que o governador pretende é facilitar, com a colocação dos cargos à disposição, a reforma administrativa iniciada nesta semana, na qual 13 pessoas, muitas delas indicadas pelo vice Newton Cardoso, foram exoneradas. Itamar e Newton estão se desentendendo desde dezembro, quando o vice declarou que não abriria mão de sua candidatura ao Palácio da Liberdade em favor do governador, caso este não viabilizasse sua tentativa de concorrer à presidência.