Itamar poderia compor chapa com Serra O ministro da Saúde, José Serra, tenta seduzir o governador de Minas Gerais, Itamar Franco (PMDB), para a sua campanha à Presidência da República. Serra conversou longamente com Itamar na quarta-feira, a pretexto de liberar verba de R$ 8 milhões para a ampliação do Hospital Universitário de Juiz de Fora. Falou de seus planos políticos e quis saber detalhes da briga de Itamar com o vice Newton Cardoso, informa um amigo comum do ministro e do governador. Na mesma conversa, o ministro da Saúde comunicou a Itamar Franco que está interessado em abrir uma ampla frente de combate à dengue, que se alastra por Minas, sobretudo na região norte. Serra afirmou ainda que o Ministério da Saúde está aberto para Itamar para tudo o que ele necessitar. O telefonema de Serra a Itamar para falar da liberação da verba para a ampliação do Hospital Universitário foi uma mera formalidade e nem precisaria ser feito, a não ser para atender a motivações políticas. Afinal, todas as negociações para a transferência do dinheiro foram comandadas pelo deputado Custódio Mattos (PSDB-MG) que, como Itamar, tem o colégio eleitoral em Juiz de Fora. E o processo estava tão adiantado que até a reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Margarida Salomão, havia comparecido há meses ao Ministério da Saúde para assinar o convênio. Nos meios políticos, o interesse de Serra por Minas, além de outros sinais do governo federal de liberação de verbas, principalmente para a recuperação de estradas, tem uma interpretação: seria um recado do Palácio do Planalto para o governador Itamar Franco. Se ele mostrar interesse em se compor com Serra, não faltarão recursos para projetos no estado. Itamar Franco é muito ligado ao presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG). E também ao pai de Aécio, o ex-deputado Aécio Cunha, seu candidato a vice-governador quando Itamar perdeu a eleição para Newton Cardoso, em 1986. Naquela eleição, Itamar deixou o PMDB, dominado por Newton Cardoso, e entrou no PL. Teve o apoio de Aécio Neves e do ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. Assim que os políticos de Minas ficaram sabendo que Serra havia ligado para Itamar e conversado sobre tudo - até política -, começaram as especulações. Fala-se, já, numa possível composição entre os dois. Itamar poderia ser o vice de Serra, numa chapa PSDB/PMDB, fortíssima em Minas e muito forte em Estados grandes como São Paulo, Paraná e até no Rio de Janeiro. Vice ou não de Serra, o certo é que o PSDB espera afastar Itamar Franco da disputa pela reeleição a governador. Sem Itamar, o PSDB ficaria imbatível num confronto com Newton Cardoso. E o governador poderia, por exemplo, disputar uma vaga de senador, numa composição com os tucanos. O deputado Custódio Mattos é amigo de Itamar. Ele diz que não dá ainda para saber o que o governador fará. Poderá ser qualquer coisa, afirma. ?Itamar Franco brigou com Newton Cardoso e isso já nos remete para a sua lógica política da proximidade das eleições?, diz Custódio. ?Itamar se põe num ponto em que é capaz de fazer qualquer coisa que ninguém saberá com antecedência?. E acrescenta: ?Ele tanto poderá ser vice de Serra, candidato a senador ou à reeleição ou até mesmo se unir ao PT, pois é assim que ele age?. Mas o deputado lembra um detalhe: ?Não podemos nos esquecer, neste momento, que Itamar é, de verdade, muito amigo de Serra e de Aécio Neves?. Um outro amigo de Itamar conta que já assistiu conversas do governador com José Serra e com Aécio Neves em que o peemedebista deixa claro que tem diferenças pessoais com o presidente Fernando Henrique Cardoso, mas que elas não são incontornáveis. Esse amigo, que é dirigente do PSDB, afirma que tem informações de que, para atrair Itamar para o lado de Serra, Fernando Henrique esqueceria qualquer divergência com o governador, todas as agressões que sofreu, e agiria dentro do interesse político. Significa que uma hipotética adesão de Itamar ao candidato do PSDB seria abençoada pelo presidente.