Itamar poderá voltar ao Senado em breve, diz Aécio

De acordo com Aécio, Itamar está bem disposto e poderá voltar a exercer suas funções no Senado em breve. "Conversei com seu médico agora há pouco. Ele pede que eu comunique a seus pares que estará ausente nos próximos 30 dias. Solicitou a licença oficial da Casa, mas tem plena convicção e a mesma compartilhada pelos seus médicos, Dr. Nelson Hamerschlak e Dr. Oscar Fernando dos Santos, que superada essa primeira fase, dentro de 30 dias, estará de volta aqui conosco, compartilhando do nosso dia a dia", disse o senador.

Itamar está internado desde o dia 21 no Centro de Hematologia e Oncologia do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo boletim divulgado pelo hospital hoje, Itamar teve a doença diagnosticada no início e vem reagindo bem ao tratamento, o que faz os médicos cogitarem sua alta em curto prazo.