Itamar pode ser processado por difamar FHC O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Nilson Naves, no exercício da Presidência, determinou o envio de um ofício à Assembléia Legislativa de Minas Gerais para que os deputados decidam sobre o pedido do Ministério Público Federal para processar o governador do Estado, Itamar Franco. O MPF denunciou o governador por calúnia e difamação contra o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em acusações publicadas em jornais de circulação nacional. O governador, segundo informações da assessoria de imprensa do STJ, teria afirmado, em setembro do ano passado, durante palestra no Rio de Janeiro, que Fernando Henrique estaria manipulando o processo eleitoral à Presidência do PMDB, liberando verbas para peemedebistas em troca de votos para Michel Temer (SP), na convenção do partido. Além disso, o governador teria ressaltado sua preocupação quanto às eleições presidenciais deste ano, levantando a possibilidade de Fernando Henrique fraudar o sistema eletrônico de votação para continuar no poder. A denúncia destacou ainda duas outras afirmações do governador de Minas contra o presidente: a de que o governo federal estaria sob "corrupção endêmica", suspeito de comprar votos para a reeleição e a de ter subavaliado o sistema Telebrás. Para o MPF, as afirmações de Itamar Franco atingiram a honra pessoal e funcional do chefe do Poder Executivo Federal "ferindo a dignidade e o decoro, não apenas do cidadão, mas principalmente, o sentimento de honrabilidade do Presidente da República". Em seu pedido, o Ministério Público Federal destaca o documento assinado pelo próprio presidente Fernando Henrique determinando ao então ministro da Justiça, José Gregori, o envio da requisição ao MPF para processar o governador. "A investidura virulenta do Senhor Itamar Franco alcança, de forma direta e absolutamente irresponsável, a minha honra pessoal e funcional", afirmou o presidente no documento.