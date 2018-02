Itamar passa por cirurgia para redução de nódulo na próstata

O ex-presidente da República Itamar Franco (PPS) foi submetido a uma cirurgia para redução de um nódulo na próstata no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 22.

De acordo com boletim do hospital, o procedimento "transcorreu normalmente". O ex-presidente "não precisará passar por nenhum tratamento adicional e "as chances de cura da doença são praticamente asseguradas". Ainda não há previsão de alta.

Itamar está sob os cuidados da equipe de Roberto Kalil, médico responsável pelos tratamentos do vice-presidente José Alencar e da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.