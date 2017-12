Itamar negocia com Aécio destino de indicados no 2º escalão O ex-presidente Itamar Franco (sem partido) reuniu-se na noite da última quinta-feira com o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), no Palácio das Mangabeiras. Na pauta do encontro, o destino de fiéis itamaristas no segundo escalão do governo mineiro. Nesta sexta-feira, o governador anuncia se Djalma Moraes - um dos interlocutores mais próximos do ex-presidente - permanecerá ou não na presidência da Companhia Energética do Estado (Cemig), considerada uma verdadeira "jóia da Coroa" entre as empresas estaduais. Aécio anuncia também os presidentes das companhias de Saneamento (Copasa) e de Desenvolvimento Econômico (Codemig) do Estado. Ainda não foi divulgado o destino de outro reconhecido itamarista: o ex-ministro da Casa Civil, Henrique Hargreaves, que durante o primeiro mandato ocupou a representação de Minas Gerais em Brasília. Na imprensa local já surgiram especulações de que o governador gostaria de ver Itamar na presidência do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).