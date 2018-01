Itamar não comenta pedido do STJ para processá-lo O governador de Minas, Itamar Franco (PMDB), não quis comentar nesta quinta-feira o pedido de licença do Superior Tribunal de Justiça (STJ) à Assembléia Legislativa de Minas para processá-lo por calúnia e difamação, pelo fato de Itamar ter feito recentemente acusações ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Em palestra realizada no Rio de Janeiro, Itamar teria afirmado que Fernando Henrique manipulou a eleição para a presidência nacional do PMDB em favor do vencedor, Michel Temer, por meio de distribuição de verbas entre os peemedebistas. Também teria dito que o governo federal estava vivendo um período de corrupção endêmica, o que propiciava até fraudes no sistema de votação eletrônica para a presidência. Itamar colocou ainda em dúvida o programa de privatizações do setor elétrico - o que voltou a fazer nesta quinta-feira, por meio de nota -, insinuando que empresas vendidas teriam sido subavaliadas. "O governador não irá comentar a solicitação do STJ", informou sua assessoria. O presidente da Assembléia Legislativa de Minas, Antônio Júlio (PMDB), aliado do governador, disse, nesta quinta à tarde, não ter tomado ainda conhecimento oficial do pedido do STJ. Júlio afirmou, porém, que, tão logo o documento chegasse, seria remetido à Procuradoria do Legislativo. O objetivo seria avaliar "se é ou não direito ou incumbência da Assembléia dar essa licença". Em caso afirmativo, explicou o presidente, o procedimento seria o mesmo utilizado no caso de parlamentares processados judicialmente. "Da Procuradoria o assunto segue para a Comissão de Constituição e Justiça, que dá seu parecer e o submete ao plenário, para votação", disse.