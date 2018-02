Itamar marcou história com Plano Real, diz Alckmin

Geraldo Alckmin lembrou que Itamar "marcou a história do País como o presidente da república que implantou as bases da estabilidade econômica com o Plano Real" - em referência à adoção do Plano Real. "Sua honestidade, simplicidade e capacidade de agregar pessoas foram preponderantes para unir o Brasil em um momento delicado", diz nota de Alckmin.

O prefeito Gilbert Kassab (PSD) afirmou que o senador foi um homem honrado. "Ele assumiu a Presidência da República num período conturbado da política nacional, mas com sua credibilidade e liderança conquistou estabilidade política e desempenhou papel importante na consolidação da democracia. Itamar foi um grande brasileiro, respeitado por todos, que escreveu seu nome na história do Pais", expressou em nota.

Twitter

Líder do DEM na Câmara, o deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (BA) postou mensagem no twitter, lamentando o falecimento de Itamar Franco: "A oposição e o Brasil perdem sem a presença do presidente Itamar Franco. Era ele um dos principais guias da oposição no Senado. Dia triste".