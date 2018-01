Itamar manda carta pedindo apoio nas prévias O governador de Minas, Itamar Franco (PMDB), que nesta quarta-feira anunciou a desistência de fazer campanha em outros Estados para as prévias do partido em março - na qual será escolhido o eventual candidato da legenda à presidência - divulgou nesta quinta-feira uma carta endereçada aos correligionários de todo o País. Na carta, Itamar pede apoio aos cerca de 16 mil peemedebistas que têm direito a voto nas primárias, da qual também devem participar o senador Pedro Simon (PMDB-RS) e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, cuja pré-candidatura foi lançada esta semana. "O PMDB que queremos representar no próximo pleito eleitoral para a presidência da República é o partido comprometido com o desenvolvimento, a distribuição justa da riqueza e a intransigente defesa dos interesses nacionais", afirma, na carta. "Espero contar com seu apoio para lutar por um Brasil mais próspero, justo e independente", finaliza o governador, dirigindo-se aos participantes das prévias. Com o documento, segundo assessores, Itamar deixa claro que continua firme no propósito de vencer as primárias e, conseqüentemente, a cúpula e os governistas do PMDB, interessados em sua desistência. Dando continuidade à reforma nas administrações direta e indireta, iniciada neste mês, Itamar anunciou nesta quinta-feira a exoneração de mais uma pessoa ligada ao vice Newton Cardoso, com o qual passou a se desentender em dezembro. A briga começou porque Newton declarou não ter a intenção de abrir mão de sua candidatura ao Palácio da Liberdade, pelo PMDB, caso Itamar perdesse as prévias nacionais do partido e optasse pela reeleição. Depois de cerca de 40 demissões, boa parte delas de apadrinhados do vice em órgãos estratégicos, como o DER-MG, foi a vez de Vera Regina Coelho, também indicada por Newton, perder o emprego. A reforma deve prosseguir nos próximos dias. Até o final do mês, todos os ocupantes de funções comissionadas do Estado devem colocar os cargos à disposição. Os secretários de Itamar que pretendem se candidatar nas eleições deste ano devem sair até 28 de fevereiro, uma semana antes do prazo final de desincompatibilização.