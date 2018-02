O senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) divulgou nota de pesar pela morte de Itamar, elogiando sua atuação no Congresso. Ele afirma que era "comovedor" ver o senador mineiro no "cumprimento meticuloso, pontual e dedicado aos seus deveres parlamentares", e que "suas ''questões de ordem'', formuladas com segura obstinação, causavam furor".