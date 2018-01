Itamar ironiza pesquisa eleitoral O governador de Minas Gerais, Itamar Franco (PMDB), reagiu nesta terça-feira com ironia aos resultados das recentes pesquisas eleitorais que registraram queda de seu nome em relação às intenções de voto para a sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso. ?Do jeito que esse pessoal de pesquisa vai, eu vou acabar devendo?, disse Itamar, contrariando o costume que mantinha de não comentar resultados de pesquisas eleitorais. O governador ainda sugeriu que sua resposta será dada nas eleições. ?Minha pesquisa é a de outubro?. De acordo com levantamento da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), em parceria com o instituto Sensus, divulgada na segunda-feira, Itamar está em sexto lugar na corrida presidencial ? atrás de Lula, Roseana Sarney, Anthony Garotinho, Ciro Gomes e José Serra, respectivamente ? com somente 3,8% das intenções de voto. O governador mineiro ocupa a mesma posição na pesquisa do Ibope, divulgada no último domingo, com 5% da preferência do eleitorado, uma oscilação negativa de dois pontos percentuais em relação à pesquisa de dezembro.