Itamar,Garotinho e peemedebistas discutem candidatura Os dois pré-candidatos do PMDB à Presidência da República, Itamar Franco e Anthony Garotinho, e presidentes de diretórios estaduais e candidatos do partido a governador nas eleições de outubro, se reúnem nesta tarde. O presidente nacional do partido, deputado Michel Temer (SP), disse que há uma movimentação das várias alas do PMDB para votar, ainda hoje, a proposta de uma pré-convenção para definir se haverá ou não candidato próprio ao Palácio do Planalto. Há duas semanas, a ala governista tentou aprovar uma pré-convenção para derrubar, de vez, a tese da candidatura própria, mas não teve votos na executiva nacional para isso. "A esta altura, no entanto, acho que todo mundo começa a querer a pré-convenção, e o sentimento em favor do candidato próprio é tão forte que deve ser aprovada", afirmou Temer, para quem o ingresso de Itamar Franco na corrida sucessória "ajuda muito a tese da candidatura própria". O lançamento de um candidato peemedebista encontra resistências em vários Estados, como Pernambuco e Santa Catarina. O ex-governador Jarbas Vasconcelos (PE), presente à reunião, observou, porém, que, para que Itamar consiga fazer prosperar sua candidatura, ele não poderá deixar de montar um palanque para ele em Pernambuco. "O Itamar é um nome que tem muito mais condições de unir o partido que o Garotinho. Eu não tenho como deixar de acolhê-lo no meu Estado", afirmou Jarbas. Já o ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso sustenta que a candidatura Itamar encontra resistências até em Minas Gerais. "Eu acho que a candidatura própria será provada hoje nesta reunião, mas Minas Gerais vai ficar com Garotinho, porque o Itamar entrou na disputa pelas mãos do Palácio do Planalto", afirmou. Na tentativa de pacificar os ânimos e evitar que a briga entre os dois candidatos comece hoje, Michel Temer apelou aos partidários de Garotinho e Itamar que evitem a discussão de nomes e se atenham à tese da candidatura própria à Presidência. "Estou sendo policiado, e meu discurso foi censurado aqui, hoje. Mas eu falarei em Minas", resumiu Newton Cardoso.