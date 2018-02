Itamar Franco recebe alta após cirurgia

O ex-presidente da República Itamar Franco recebeu alta hospitalar hoje. Internado desde quinta-feira, 22, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, para uma cirurgia de próstata que reduziu um nódulo local, Itamar evoluiu do pós-operatório de forma satisfatória e teve alta, informa o boletim médico.

O médico Pedro Renato Chocair, diretor clínico do Oswaldo Cruz, afirma que o ex-presidente tem chances de cura asseguradas e não tem necessidade de tratamento complementar.

Itamar foi eleito neste fim de semana vice-presidente nacional do PPS, partido ao qual se filiou em julho. No primeiro discurso como filiado, não poupou críticas ao governo Lula e disse que uma eventual candidatura à Presidência da República dependeria apenas do PPS.

Apesar de ter deixado a porta aberta para uma eventual candidatura no ano que vem, Itamar afirmou ser o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), o melhor nome no âmbito da oposição para a disputa pela Presidência da República em 2010.