Itamar Franco é eleito vice-presidente do PPS

O Diretório Nacional do PPS, reunido neste fim de semana em Fortaleza (CE), elegeu Itamar Franco o novo vice-presidente da legenda. Filiado ao partido desde o início de julho, o ex-presidente da República ocupará o segundo cargo mais importante do partido, enquanto Roberto Freire continua na presidência do PPS, em mandato válido para o biênio 2009-2011. A secretaria-geral será comandada por Rubens Bueno, reeleito para o cargo.

Itamar Franco, ao ingressar no PPS em julho, mostrou apoio a uma candidatura a presidente da República do governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB). Segundo ele, o nome de Aécio é a "única candidatura (de oposição) efetivamente colocada", disse à época.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O encontro das lideranças do PPS, além de apontar os nomes da cúpula do partido durante as eleições presidenciais de 2010, também foi marcado pelas críticas ao governo federal. Em nota, o partido afirmou que o Brasil enfrenta uma série de dificuldades, "ao contrário do que propaga o governo, com seu estilo pirotécnico e marqueteiro."

O texto assinado por Roberto Freire ressalta que o Brasil enfrenta baixos níveis de investimentos governamentais na economia e na infraestrutura, acúmulo de déficit fiscal há quase um ano e queda no desempenho do comércio exterior.

"Ao invés de enfrentar estas questões e agir com austeridade para realizar reformas estruturantes capazes de dar rumo ao país, o governo federal vem agindo única e exclusivamente para impor sua candidata à Presidência da República, ao arrepio da legislação eleitoral e em acintoso desafio às instituições nacionais", destacou Freire.

O ex-presidente está internado desde quinta-feira, 22, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, e deve receber alta hospitalar entre segunda e terça-feira. Itamar foi submetido a uma cirurgia de próstata para a redução de um nódulo local, passa bem e já caminha pelo quarto, segundo sua assessoria.