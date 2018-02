Itamar Franco deve receber alta no início da semana

O ex-presidente Itamar Franco (PPS-MG), internado desde quinta-feira, 22, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, deve receber alta hospitalar entre segunda e terça-feira. Itamar foi submetido a uma cirurgia de próstata para a redução de um nódulo local, passa bem e já caminha pelo quarto, segundo sua assessoria.

Itamar retornou ao noticiário nacional no começo de julho, mais precisamente no dia 6, quando se filiou ao Partido Popular Socialista (PPS). Sua filiação, à época, tornou-se um grande ato político e contou com a presença de mais de seis mil militantes e muitas lideranças de Minas Gerais e do País. No seu primeiro discurso como filiado, o mineiro não poupou críticas ao governo Lula e não descartou a possibilidade de vir a disputar a eleição presidencial de 2010.

Após três anos sem partido, o ex-presidente disse "que estava deixando a arquibancada para ir para o banco de reservas" e que uma eventual candidatura à Presidência da República dependeria apenas do PPS. Em 6 de julho de 2006, Itamar Franco pediu a sua desfiliação do PMDB. A saída teria sido provocada pelo fato de Itamar ter sido preterido pelo partido para candidatar-se a uma vaga no Senado. Naquele momento, o PMDB optou por lançar a candidatura do ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso.

Apesar de ter deixado a porta aberta para uma eventual candidatura no ano que vem, caso seja esta a intenção do PPS, Itamar, no seu discurso de filiação, afirmou ser o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), o melhor nome no âmbito da oposição para apresentar-se à sociedade na disputa pela Presidência da República em 2010.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora, mesmo tendo sido submetido a uma cirurgia da próstata, o ex-presidente pode ainda cultivar o sonho de voltar ao Palácio do Planalto. Segundo sua equipe médica, nenhum tratamento adicional será necessário e as chances de cura da doença são praticamente asseguradas. A operação, comanda pelo professor Roberto Kalil, foi bem sucedida, segundo o hospital, que não pretende divulgar boletins sobre o estado de saúde do ex-presidente até o dia da alta.