Itamar Franco assumirá cargo no BDMG O ex-presidente da República Itamar Franco será o presidente do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), uma das principais instituições de fomento do Estado. O anúncio foi feito na quinta-feira pelo governador do Estado, Aécio Neves (PSDB). Para a presidência da instituição foi indicado o atual secretário de Planejamento e Gestão, Paulo Paiva, ex-ministro do Planejamento e ex-vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).