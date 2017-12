Itamar e Temer almoçam com governador de São Paulo O governador de São Paulo, Cláudio Lembo (PFL), reúne-se hoje, em um almoço no palácio dos Bandeirantes, com o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, com o pré-candidato à Presidência da República pela legenda, Itamar Franco e com o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia. Na pauta, as eleições estaduais e nacional e as possíveis alianças que podem ser montadas, tanto no âmbito do Estado, quanto para eleição presidencial.