Itamar e Garotinho discutem candidatura amanhã O ex-presidente da República, Itamar Franco, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, se encontram amanhã (12), no escritório do político mineiro, em Juiz de Fora, para discutir a candidatura própria do PMDB e os trâmites de uma eventual disputa interna entre os dois. A reunião foi pedida pelo próprio Garotinho. O encontro servirá para aparar arestas e afinar o discurso dos dois em torno da candidatura. O ex-presidente pretende colocar sua intenção de ser candidato e definir como se dará a discussão, sem que a disputa resvale para ataque de parte a parte. Itamar espera ouvir de Garotinho, que a disputa se dará de maneira limpa e clara. "Em face da possibilidade do presidente Itamar vir a lançar a candidatura, se fez necessário um encontro para definir os critérios, para que se inicie a discussão", informou à Agência Estado, o presidente do PMDB mineiro, deputado federal Fernando Diniz, que também deve participar do encontro. A reunião será fundamental para evitar que rusgas maiores apareçam no meio do caminho, já que o ex-presidente estaria, de fato, disposto a apresentar seu nome para o partido. "Nós mineiros gostamos das coisas claras e esse encontro será fundamental para esclarecer alguns pontos", afirmou Diniz. Diniz ainda informou que, ao contrário do que foi dito, ontem, em um evento na capital paulista, do qual participaram Garotinho, lideranças do PMDB paulista e políticos mineiros, o diretório da Minas Gerais não oficializou o apoio ao pré-candidato do Rio de Janeiro. No encontro, o líder da bancada estadual mineira apresentou um documento em que prefeitos e deputados estaduais manifestavam o apoio à candidatura de Garotinho. "Somos um partido democrático e, obviamente, respeitamos as posições de todos, mas no âmbito da executiva, nada foi oficializado", disse Diniz. Sobre a declaração de Garotinho, de que o ex-chefe da Casa Civil do governo Itamar, Henrique Hargreaves, teria lhe confirmado que o ex-presidente já teria dito que seria candidato ao Senado, o próprio ex-ministro esclareceu para a Agência Estado: "No encontro da executiva, semana passada, disse ao Garotinho que o ex-presidente era candidato ao Senado, mas que, diante da convocação do Quércia, ele aguardaria o desenrolar dos fatos." De acordo com outras fontes do PMDB ouvidas pela AE, dependendo do resultado do encontro entre Itamar e Garotinho, o nome do ex-presidente será apresentado ao Diretório Nacional do PMDB como o outro pré-candidato presidencial da legenda. Caberá ao diretório peemedebista, em reunião no dia 19, em Brasília, decidir as regras da Convenção Nacional de junho, quando o PMDB definirá seu futuro na eleição presidencial, se lança candidato próprio, alia-se a outros partidos ou se mantém independência na disputa, liberando, assim, os Estados para firmarem alianças conforme os interesses locais. Um dia antes de o Diretório Nacional do PMDB se reunir, as mesmas fontes informaram que parte da alta cúpula do partido se encontrará em Brasília para debater a estratégia de lançamento da pré-candidatura de Itamar, além de definirem a pauta final do encontro do dia 19. Preparando terreno para o lançamento de sua pré-candidatura, Itamar deve visitar nos próximos dias os governadores do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, e do Paraná, Roberto Requião, ambos prováveis candidatos à reeleição. A idéia é promover aparições públicas do ex-presidente e abrir espaço para que os diretórios regionais trabalhem com a hipótese de Itamar ser o candidato presidencial do PMDB.