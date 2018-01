Itamar diz não ter ousadia para ser vice de Serra O governador de Minas Gerais, Itamar Franco (PMDB), tentou amenizar, nesta quinta-feira, declarações dadas quarta-feira de que estaria disposto a conversar com governistas sobre um eventual acordo para as eleições deste ano. Ele também fez ataques à equipe econômica do presidente Fernando Henrique Cardoso, ao comentar a reestruturação do setor energético anunciada este mês, sobretudo, em razão do racionamento. Em nota divulgada nesta quinta-feira por sua assessoria de imprensa, Itamar procurou mudar o sentido das declarações no tocante à possibilidade de ser vice de Serra. "O governador lembra que em momento nenhum disse que seria vice do governador Serra, pois não teria essa ousadia", sustenta o documento. Sobre contatos que estaria disposto a manter com representantes do governo federal, como ele mesmo deu a entender, Itamar esclareceu que as conversas constantes que trava são "com a oposição". "Só converso com homens do governo quando eles, por educação, me procuram. E assim mesmo são poucos", afirmou o governador, conforme a nota. Serra O governador recusou-se a comentar um suposto elogio que recebeu de José Serra, durante o discurso de lançamento da candidatura do tucano, nesta quinta-feira, em Brasília. Serra citou Itamar, lembrando que Fernando Henrique Cardoso era seu ministro antes de entrar na disputa presidencial. As palavras do candidato do PSDB foram interpretadas por alguns como um aceno ao governador mineiro. O presidente do PSDB, José Aníbal, no entanto, negou que isso tenha acontecido e, ao dizer que a menção fora apenas "um registro histórico, o que mostra que, em alguns momentos, Itamar chegou a ter lucidez", atraiu mais a atenção do governador. "Graças a Deus que tenho momentos de lucidez, os quais o senhor José Anibal nunca tem...", limitou-se a dizer Itamar, segundo assessores. Energia Itamar também aproveitou o dia, enquanto cresceram especulações sobre sua aproximação ou não com o governo federal, para responder a uma pergunta feitas pela Agência Estado repassada à assessoria na semana passada. A questão foi qual a avaliação do governador sobre a reestruturação do modelo de abertura do setor energético, em razão, principalmente, do racionamento ocorrido nos últimos meses. O governador mineiro não poupou ataques à equipe econômica federal. "Quando protestamos e lutamos, ferrenha e intransigentemente contra a privatização do setor de energia elétrica e demonstramos que a geração não poderia ser entregue a particulares, fomos considerados pelo Governo Federal como jurássicos, dentre outros adjetivos", disse, mais uma vez por meio de nota. "Os doutores de então sabiam tudo e o dogma da verdade econômica suprema chamava-se privatização. Em nome desta verdade absoluta, empresas dos brasileiros foram desverticalizadas e privatizadas", prosseguiu. Para Itamar, o recuo do governo federal comprova "onde estava e ainda está a verdade sobre a questão". Itamar afirmou que as razões da decisão do governo para mudar o plano de privatizações são conhecidas e nem precisam ser citadas. O que precisaria ser respondido, de acordo com ele, seriam eventuais irregularidades e benefícios obtidos pelas pessoas que propagaram a idéia das privatizações, a partir de 1996. "O que se há de responder agora é como ficam as providências tomadas, as transferências feitas a interesses privados do que é coisa do povo; como ficam os que privatizaram as empresas e não deram resposta às demandas sociais, nem evitaram o apagão, que não foi acidental, mas provocado; como ficam os brasileiros atingidos, mais uma vez e como sempre, em seu patrimônio sem que os responsáveis prestem contas do que fizeram", concluiu.