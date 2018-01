Itamar demite mais aliados de Newton Cardoso O governador de Minas, Itamar Franco (PMDB), anunciou no início da noite desta segunda-feira mais 11 exonerações de ocupantes de cargos de confiança na administração, nove da Procuradoria-Geral do Estado. Assim como nas duas primeiras levas de demitidos, na semana passada - ao todo, 26 pessoas de diversos órgãos -, a maioria dos exonerados é ligada ao vice-governador Newton Cardoso, com quem Itamar se desentende desde dezembro. A briga começou após declarações de Newton de que não abrirá mão de sua candidatura ao governo estadual em favor de Itamar, na hipótese do titular não conseguir viabilizar a indicação de seu nome para a disputa presidencial, pelo PMDB. Embora tenha se declarado contrário à reeleição diversas vezes, Itamar insinuou que haveria esta possibilidade, ao analisar as perspectivas políticas para 2002, o que provocou a revolta do vice. Newton baseia-se num suposto acordo feito por ele e pelo governador em 1998, quando o primeiro desistiu de ser candidato do PMDB em prol de Itamar, que acabara de ver frustrados os planos de concorrer à sucessão de Fernando Henrique Cardoso. A condição imposta pelo vice para ceder a cabeça de chapa a Itamar, seu antigo desafeto, teria sido a de receber apoio do governador em 2002, na briga pelo governo estadual. No Palácio da Liberdade, a informação oficial é de que as exonerações que Itamar tem feito, embora nitidamente atingindo os aliados de Newton que ocupam cargos importantes no governo, não são retaliação ao vice. "São mudanças administrativas normais", sustentou um assessor. Disposto a mudar boa parte de seu staff, Itamar também anunciou para 28 de fevereiro o prazo final para que seus secretários deixem os cargos, caso queiram se candidatar a algum cargo eletivo, este ano. Os ocupantes de todos os cargos comissionados e de confiança que queiram concorrer às eleições devem sair até o final de janeiro. Nos bastidores do Palácio, porém, a interpretação é que, além de realmente estar querendo livrar-se de pessoas com interesses eleitorais entre seus comandados antes do prazo final de desincompatibilização - em abril -, o governador também aproveita a reforma para mostrar a Newton que ele é quem manda no governo. Assessores de Itamar desde os tempos da presidência da República, como o ex-secretário da Fazenda Alexandre Dupeyrat e o presidente da Copasa, Marcello Siqueira, não descartam uma eventual candidatura dele à própria sucessão. Também negam que tenha havido qualquer acordo com Newton, em 1998, pelo qual o governador não poderia tentar a reeleição. A briga entre ambos reforça a tese de que Itamar pelo menos não estará no palanque do vice na campanha deste ano.