Itamar deixa Conselho em MG para se candidatar

Num sinal de que a relação com Aécio não ficou arranhada, o ex-presidente deixou a presidência do BDMG, mas a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas do banco indicou hoje uma aliada sua para o cargo. A advogada Ângela Pace - que foi secretária de Justiça de Itamar, quando ele era governador de Minas - foi indicada para a presidência do Conselho de Administração.

Itamar renunciou ao cargo de membro do Conselho do BDMG no último dia 1º. O administrador Mauro Lobo foi eleito para a vaga.