Itamar defende mandato de 5 anos e fim da reeleição Integrante da recém-criada Comissão da Reforma Política do Senado, o ex-presidente Itamar Franco (PPS-MG) defendeu mudanças na Constituição para acabar com a reeleição do Presidente da República, governadores e prefeitos e a ampliação do prazo dos mandatos de quatro para cinco anos. Ele alega que a reeleição estimula a corrupção e favorece o uso da máquina pública nas disputas eleitorais.