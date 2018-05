Itamar defende Aécio em meio a críticas à política atual Sempre em campanha pela candidatura de Aécio Neves (PSDB) à Presidência, o ex-presidente Itamar Franco (PSB) disse hoje que Deus colocou nas mãos do tucano a missão de colocar Minas de novo no comando da República e de restabelecer no Brasil os padrões de ética. Itamar foi o orador oficial da solenidade de entrega da Medalha JK, cerimônia que ocorre anualmente em Diamantina, na data de aniversário do ex-presidente Juscelino Kubitschek.