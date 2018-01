Itamar cria promotoria de combate ao crime organizado O governador de Minas Gerais, Itamar Franco (PMDB), anunciou hoje que irá instalar a Promotoria de Combate ao Crime Organizado, vinculada ao Ministério Público Estadual e com o apoio logístico das Polícias Civil e Militar de Minas Gerais. Também será criada a Delegacia Especializada no Combate ao Crime Organizado no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em reunião, nesta terça-feira, com autoridades da área de segurança pública, Polícia Federal e Ministério Público no Palácio da Liberdade, o governador orientou uma série de ações. As determinações foram motivadas pelo assassinato do Promotor de Defesa do Consumidor, Francisco José Lins do Rego Santos, na sexta-feira, em Belo Horizonte. Até o momento, as suspeitas do crime recaem sobre donos de postos de gasolina , investigados por denúncia de fabricação e venda de combustível adulterado. No ano passado, Francisco Lins determinou o fechamento de 22 estabelecimentos e conseguiu mandados de prisão contra 9 diretores e donos de postos. De acordo com nota divulgada hoje pela assessoria do Palácio da Liberdade, a sociedade será informada quanto ao andamento das investigações referentes à apuração do caso, desde que não interfiram nos trabalhos. Além disso, foram criadas normas e ações especiais de segurança aos promotores de Justiça que estejam atuando para o Ministério Público, em funções de risco, para que sejam asseguradas condições plenas de trabalho. Na semana passada, a Procuradoria Geral de Justiça já havia criado uma força-tarefa formada por representantes das polícias Federal, Militar e Civil Ministério Público Estadual e Secretaria Estadual de Segurança. Fiscais Os fiscais da Receita Estadual encaminharam hoje um ofício ao Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais, José Augusto Trópia Reis, pedindo proteção especial contra novos atentados. De acordo com o ofício do Sindicato dos Fiscais do Estado (Sindifisco), caso se confirmem as suspeitas de que os assassinos do promotor de Justiça Francisco José Lins do Rego Santos estejam ligados à "máfia dos combustíveis", os fiscais também correm risco. Segundo o sindicato, as adulterações dos produtos começaram a ser identificadas depois das investigações feitas pelo Fisco no Estado. Atualmente, cem fiscais participam do programa de fiscalização de combustíveis, contribuindo para uma arrecadação mensal que chega a R$ 180 milhões.