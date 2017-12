Itamar anuncia pré-candidatura à Presidência O ex-presidente Itamar Franco anunciou nesta quarta-feira que é pré-candidato à presidência da República pelo PMDB e que vai levar seu nome à convenção do partido no início de junho. Itamar fez a revelação ao lado do ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, também pré-candidato do partido, que encontrou-se com o ex-presidente em Juiz de Fora, Minas Gerais. Itamar disse que tomou a decisão na última madrugada e que não pretende desistir. Garotinho, que venceu a consulta prévia do PMDB, afirmou que a decisão do ex-presidente não é contra ele (Garotinho), mas a favor da tese de candidatura própria do partido. Garotinho disse que sua luta para ser candidato tem sido "uma corrida de obstáculos", mas reafirmou que também pretende ir até o fim. Itamar Franco contou que a conversa com Garotinho, que durou cerca de 20 minutos, foi direta. "Ele me perguntou se sou candidato e eu disse que sim. Eu perguntei e ele também disse que sim. Então por que a gente vai ficar amassando barro?", disse o ex-presidente, que citou como quadros do PMDB mais próximos o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia e o senador Pedro Simon (PMDB-RS). Itamar admitiu que, antes de Garotinho, recebeu em seu escritório em Juiz de Fora o ex-ministro José Dirceu. "Foi apenas uma visita de cortesia", disse Itamar, acrescentando que os dois são amigos.