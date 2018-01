Itamar abandona campanha para as prévias do PMDB O governador de Minas, Itamar Franco (PMDB), deixou claro - dia seguinte ao lançamento da pré-candidatura do ministro Raul Jungmann às prévias do PMDB - seu desânimo em relação ao processo de escolha do partido de um concorrente à Presidência. O governador, que desde dezembro tem dedicado cada vez mais atenção aos problemas políticos do Estado, em detrimento das questões nacionais, anunciou que desistiu de viajar pelo País, fazendo campanha da própria pré-candidatura junto a peemdebistas de outros Estados. Estavam programadas viagens para o Paraná, para o Piauí e para Goiás, entre outros Estados. "Não vou mais correr o Brasil porque tenho outras coisas a fazer", disse, após cerimônia no Palácio da Liberdade, na qual concedeu a Medalha da Inconfidência à corredora mineira Maria Zeferina Baldaia, vencedora da última São Silvestre. Com quedas seguidas nas últimas pesquisas de intenção de votos para presidente, Itamar também foi questionado sobre se estaria otimista com as primárias do PMDB. Respondeu com uma pergunta, em tom irônico, na qual deixou transparecer que considera difícil vencer a cúpula e os governistas do partido: "Otimismo com as prévias?". Mesmo assim, garantiu que irá concorrer. "Estou inscrito, estarei lá no dia em que as prévias forem realizadas e aguardarei o resultado aqui (Palácio da Liberdade) ou em casa, tranqüilamente", acrescentou. O governador não quis comentar a inscrição nas primárias de Raul Jungmann, cuja pré-candidatura, para aliados do político mineiro, não passa de mais uma ação do presidente Fernando Henrique Cardoso para inviabilizar seus planos de concorrer ao Palácio do Planalto. "Não vejo novidade alguma", afirmou. "O PMDB tem hoje três incritos. Quando tiver mais 16, totalizando 19, que é meu número, eu falo sobre o assunto", afirmou Itamar, mais uma vez de forma irônica. Newton Itamar voltou a negar que tenha havido um rompimento entre ele e o vice Newton Cardoso. Em dezembro, Newton declarou que não abriria mão de sua candidatura ao governo de Minas para Itamar, caso este não conseguisse lançar-se à presidência e optasse pela reeleição. Irritado, o governador anunciou uma reforma na administração e passou a demitir diversas pessoas indicadas pelo vice. "Podemos ter divergências políticas, mas tenho por ele o mesmo apreço de sempre", disse. O governador também insinuou a hipótese de vir a apoiar Newton ao governo estadual, ao reiterar que não tem a intenção de candidatar-se à reeleição, como vinha sendo especulado em Minas. Ele alegou que nem quando ocupava a presidência da República foi a favor da tese de um segundo mandato. Serra No final da tarde, o governador recebeu telefonema do ministro da Saúde e pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra. O ministro comunicou ao governador, com o qual tem bom relacionamento, que estará no Estado, nos próximos dias, assinando convênios para fornecimento de carros e outros equipamentos visando ao combate ao mosquito da dengue.