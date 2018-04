Itália pede que STF rejeite pedidos de libertação de Battisti

Abaixo-assinado a favor do refúgio a Battisti

Preso em Brasília enquanto aguarda o julgamento de um pedido de extradição feito pela Itália, Battisti obteve em janeiro o status de refugiado graças a uma decisão do ministro da Justiça, Tarso Genro.

A defesa do governo italiano afirma que Battisti usou argumentações falsas nos pedidos feitos ao STF. Os advogados questionam a alegação do italiano de que os crimes a ele imputados já estariam prescritos.

"Todas as manobras perpetradas pelo extraditando têm como escopo procurar livrar-se da extradição pela via de eventual ocorrência de prescrição superveniente -- como, aliás, já está a arguir na mesma petição, não sem antes procurar distorcer os fatos e manipular os documentos dos autos", sustentam os advogados do governo italiano.

A expectativa é de que o STF julgará o pedido de extradição de Battisti em abril. A tendência é que a maioria dos ministros do Supremo autorize a extradição apesar de o italiano ter obtido o status de refugiado.