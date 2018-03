Itália pede ao STF revisão de decisão de Lula O governo italiano pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal (STF) que casse a decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de deixar no Brasil Cesare Battisti, ex-ativista do movimento de extrema esquerda Proletários Armados pelo Comunismo (PAC). As autoridades italianas querem que o STF determine a extradição de Battisti para o país no qual foi condenado à prisão perpétua em processos no qual foi acusado de envolvimento com assassinatos.