Itália nega que Berlusconi tenha cancelado visita ao Brasil

A Itália negou nesta sexta-feira, 30, que a viagem do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, ao Brasil tenha sido cancelada após a ´polêmica envolvendo o caso Cesare Battisti. Segundo a agência Ansa, porta-vozes do Executivo italiano classificaram como "sem fundamento" as informações divulgadas no Brasil e relembraram o comunicado oficial emitido hoje, no qual são reiteradas as "amigáveis e excelentes" relações entre os dois países e a "confiança" do governo italiano de que será alcançada uma resposta positiva ao pedido de extradição do ex-ativista. O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, cancelou sua visita ao Brasil, prevista para o fim de fevereiro, diante do desgaste das relações bilaterais provocado pelo caso Cesare Battisti, conforme informou ao Estado uma fonte da diplomacia italiana. O gabinete de Berlusconi considerou impossível, neste momento, responder tão prontamente à visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Roma, em novembro passado, e dar um passo em favor do aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países, como estava programado. Ex-integrante de um grupo de extrema-esquerda, Battisti foi capturado no Rio de Janeiro em março de 2007, em uma operação que contou com a participação da Interpol e das polícias da Itália, do Brasil e da França. Ele permanece detido em um presido em Brasília, enquanto aguarda a decisão do caso. Na terça-feira passada, a Itália convocou para consultas seu embaixador em Brasília, Michele Valensise, em protesto contra a decisão do governo brasileiro de conceder asilo político a Battisti. Na segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Antonio Fernando de Souza, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento do processo de extradição de Battisti, pedido pela Justiça italiana.