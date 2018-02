Itália já dispõe de documentos sobre Pizzolato, diz AGU

Segundo o órgão brasileiro, que acompanha o processo de extradição, a corte italiana afirmou não haver mais necessidade mais documentos. "Dentre as informações fornecidas pelo governo brasileiro, representado pela Advocacia-Geral, Ministério Público Federal e Ministério da Justiça, está a de que os trechos da decisão do Supremo Tribunal Federal que trata sobre o extraditando", diz nota oficial divulgada na tarde de hoje.

"A Corte concordou com o posicionamento do Brasil e afastou o pedido da defesa de Pizzolato de que seria preciso anexar integralmente em italiano a decisão do STF", completa a nota oficial. Segundo a AGU, o caso foi acompanhado pelo Diretor do Departamento Internacional da Procuradoria-Geral da União (PGU), Boni de Moraes Soares, junto com representantes do Ministério Público Federal e do Ministério da Justiça. De acordo com ele, a corte conduziu os debates "de modo absolutamente técnico".