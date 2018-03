Itália estuda pedir ao STF a extradição de Battisti O governo italiano estuda fazer um pedido formal ao Superior Tribunal Federal (STF) do Brasil para pedir a extradição do ex-terrorista Cesare Battisti, ao qual o governo brasileiro deu asilo político. Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por quatro assassinatos, à revelia, pois estava foragido na França quando ocorreu o julgamento. Ele nega os crimes, ocorridos no final da década de 1970. A informação partiu do ministro das Relações com o Parlamento da Itália, Elio Vito, que disse que entre as iniciativas poderá estar "um pedido ao STF" do Brasil para a extradição. Segundo Vito, o governo italiano já cumpriu "vários passos nos mais altos níveis" e acredita que agora tenham sido criadas condições para "rever" as decisões tomadas pelo governo do Brasil. As informações são da Agência Ansa.