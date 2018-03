Itália crê em reversão de decisão de Tarso no caso Battisti

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Franco Frattini, afirmou nesta quinta-feira, 29, acreditar que o Supremo Tribunal de Federal (STF) no Brasil irá voltar atrás na decisão do governo brasileiro de não extraditar o ex-ativista italiano Cesare Battisti, segundo a agência de notícias Ansa. Veja também: Postura do Brasil é 'inaceitável', diz chanceler italiano Em meio a caso Battisti, Itália quer cancelar amistoso com Brasil Procurador-geral recomenda encerrar processo contra Battisti TV Estadão: Ideologia não influenciou concessão de refúgio, diz Tarso Documento: Processo do Ministério Público que defere extradição de Battisti Leia tudo o que já foi publicado sobre o caso e entenda o processo Entenda a polêmica do caso Battisti "Estaremos prontos com todos os instrumentos jurídicos previstos pela lei brasileira e estamos convencidos de que, com base nelas, poderemos obter um revés da decisão do ministro da Justiça brasileiro", Tarso Genro, afirmou o chanceler italiano se referindo ao parecer que o STF dará sobre o caso, a partir de 2 de fevereiro, quando o Supremo Tribunal retorna do recesso. Battisti, ex-militante da organização Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), foi condenado à prisão perpétua na Itália por quatro homicídios cometidos na década de 70. Ele foi detido no Rio de Janeiro em março de 2007. Tarso Genro reformou a decisão do Comitê Nacional para Refugiados (Conare) que negou o status de refugiado a Battisti. Em tese, esse status permitiria a Battisti viver livremente no Brasil e impediria a sua extradição para a Itália. A ação provocou indignações da Itália, que chegou, inclusive, a ameaçar barrar o Brasil na reunião do G-20.