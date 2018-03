Itália avalia chamar embaixador no Brasil para consulta O ministro das Relações Exteriores da Itália, Franco Frattini, disse hoje que o governo italiano avalia se chamará seu embaixador no Brasil de volta a Roma para consultas, por causa da crise diplomática provocada pela decisão do governo brasileiro de conceder asilo político ao ex-extremista de esquerda Cesare Battisti. A nota da Farnesina (chancelaria da Itália) informa que Frattini está "avaliando a oportunidade de chamar a Roma para consultas o embaixador da Itália no Brasil, Michele Valensise". Battisti foi condenado à revelia na Itália pelo assassinato de quatro pessoas, quando integrava um grupo armado de extrema esquerda na década de 1970. A decisão tomada pelo governo brasileiro de dar refúgio a Battisti está agora no Supremo Tribunal Federal (STF).