Itália ameaça recorrer a Haia por extradição de Battisti

Negada a extradição pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 31, os advogados de Battisti argumentam não haver mais razão para manter o italiano preso na penitenciária da Papuda, em Brasília.

A reação da Itália deve vir nos próximos dias. O advogado que representa o governo italiano neste processo defenderá a impugnação desse pedido. Ele argumentará que somente o plenário do STF, que decidiu mantê-lo preso quando autorizou sua extradição, poderia soltá-lo.

Oficialmente, o STF ainda não foi comunicado da decisão do ex-presidente Lula de negar a extradição - o STF ainda precisa ser comunicado pelo Ministério da Justiça, o que deve ocorrer nos próximos dias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.