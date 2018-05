Itagiba entra com queixa-crime contra comitê de Dilma

A montagem dos dossiês teria sido encomendada em reunião no restaurante Fritz, em abril, do araponga Onézimo Sousa, ex-delegado da Polícia Federal, com o jornalista Luiz Lanzetta, então responsável pela área de comunicação da candidata petista, o empresário Benedito de Oliveira Neto, encarregado das finanças do comitê e o jornalista Amaury Ribeiro. Os dois lados não chegaram a um acordo, mas a notícia do encontro vazou para a revista Veja.

Apontado como comandante de uma suposta máquina de grampo do PSDB, a serviço da candidatura do tucano José Serra à Presidência, Itagiba, que também é ex-delegado federal, sentiu-se ofendido e quer que a PF entre na investigação. "Não sou araponga. Quando fui delegado, eu fazia investigação em inquérito aberto, não espionagem, para pôr na cadeia criminosos do calibre desses sujeitos", defendeu-se.

O diretor-geral da PF, Luiz Fernando Corrêa, não se encontrava no horário da audiência e a representação foi recebida pelo chefe de gabinete, delegado Felipe Tavares. A PF vai analisar se existe indício de crime na denúncia do deputado e se a investigação é de sua competência, antes de decidir se abre inquérito.