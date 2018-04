Irritado com pergunta, Serra acusa TV pública de parcialidade

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), irritou-se nesta terça-feira, 9, com a pergunta de uma repórter da TV Brasil sobre a falta d'água na capital paulista. Em entrevista coletiva, no Palácio dos Bandeirantes, após o anúncio do reajuste de 2010 do piso salarial regional, a jornalista questionou como Serra via o fato de 750 mil pessoas estarem há três dias sem abastecimento.

O governador limitou-se a dizer que a Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp) está "fazendo o possível" para consertar a adutora que rompeu no domingo. "Já tinham dito que iam consertar até ontem (segunda-feira, 8). Não consertaram. Não sou eu que vou fazer previsão agora."

Depois da rápida resposta, Serra passou a criticar a emissora de televisão. "Espero que a TV Brasil tenha o mesmo interesse (que tem por São Paulo) com cada Estado e cada município."

Questionado por outra jornalista se sentia-se perseguido pela TV Brasil, o governador respondeu: "Não, de forma nenhuma. Pelo contrário. É um interesse grande que eu gostaria que fosse disseminado por todo lado. Espero que essa disseminação seja total, não sempre parcial como tem sido."

Lançada em outubro de 2007 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a emissora pública compõe a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A rede é vista com desconfiança por políticos de oposição. A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), recusou, em janeiro, transmitir de graça a TV Brasil no Estado. Preferiu pagar R$ 20 mil por mês para veicular programas da TV Cultura, de São Paulo.

Madonna

Para tentar amenizar o desconforto causado pelas críticas, Serra brincou com os jornalistas ao ser perguntado sobre a visita que receberá amanhã à tarde no Palácio da cantora americana Madonna. "Quem publicar a melhor notícia sobre o piso (regional) vai ter acesso a ela", propôs Serra, que disse estar "curioso" sobre a visita da popstar.