Irregularidade obriga Unicamp a corrigir provas novamente As provas de geografia da segunda fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) começaram a ser novamente corrigidas na quarta-feira, depois que a Comissão Permanente do Vestibular (Convest) descobriu irregularidades na primeira correção. Vinte e um corretores, entre alunos de pós-graduação e professores contratados pela universidade especificamente para o vestibular, foram dispensados. Segundo o pró-reitor de Graduação da Unicamp, Ângelo Cortelazzo, a irregularidade não irá afetar o vestibular nem o calendário. A primeira chamada continua marcada para o próximo dia 7. "Os candidatos podem ficar tranqüilos porque o vestibular da Unicamp é um processo controlado e rigoroso", afirmou. De acordo com ele, a descoberta da irregularidade confirma o rigor. Cortelazzo explicou que cada questão da segunda fase é corrigida por dois professores. Mas eles são proibidos de comentar as notas um com o outro, no que eles chamam de correção "cega". Os corretores também não sabem a que aluno pertence a prova. Tudo é controlado por códigos e informática. As notas são armazenadas por meio de leitura ótica em um programa de computador, que as cruza. Os corretores atribuem de zero a cinco pontos para cada questão. Quando a diferença entre as duas notas é de até um ponto, o programa tira a média para definir a nota final. Quando a diferença é maior do que um ponto, o programa acusa e a questão passa por uma terceira avaliação. "É muito difícil que as notas coincidam", disse Cortelazzo. Mas o pró-reitor comentou que houve um alto índice de coincidências nas notas de geografia, o que levou à suspeita de irregularidade. Os corretores foram ouvidos e confirmaram o esquema. Eles utilizavam pequenas marcas na prova que, de acordo com a localização, indicavam a nota da primeira correção. Com isso, o responsável pela segunda correção atribuía pontos semelhantes à mesma questão. Segundo Cortelazzo, o método foi adotado para facilitar o processo."As questões são dissertativas e algumas provas são bem longas. Os professores usaram o método para apressar o trabalho", disse. O pró-reitor comentou que entre 280 e 300 corretores foram contratados para corrigir as provas dos 12.800 candidatos da segunda fase. O esquema na banca de geografia foi descoberto no terceiro dia de correção. A última irregularidade registrada nos vestibulares da universidade ocorreu em 1996, quando um denúncia levou ao cancelamento da primeira fase e ao agendamento de uma nova prova. Sindicância interna apurou, no entanto, que a denúncia não procedia.