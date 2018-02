Irmão do presidente foi alvo de grampos da PF Mais novo nome da lista de parentes do senador José Sarney (PMDB-AP) que receberam salário do Senado, Shirley Araújo e o marido dela, Ernane Sarney, irmão do presidente do Senado, são personagens de inquérito da Polícia Federal. Eles caíram na malha da Operação Navalha, que investigou esquema de corrupção da construtora Gautama para distribuir propina a políticos em troca de contratos de obras públicas. Shirley apareceu como destinatária de depósitos bancários feitos pela Gautama em valores picados para driblar a fiscalização do Coaf, o órgão do Ministério da Fazenda encarregado de monitorar movimentações financeiras suspeitas. Ernane Sarney, por sua vez, caiu em grampo com o diretor financeiro da construtora, Gil Jacó Santos, de maneira suspeita - cobrando dinheiro. A conversa se deu em 25 de abril de 2007. Em pouco mais de dois minutos, Ernane Sarney se mostra irritado. "Eu tô com a corda no pescoço e o pessoal também tá com a corda no pescoço aqui, rapaz", diz ele, sem deixar claro qual é o "pessoal". O diretor da Gautama tenta acalmá-lo. "A gente tá pra receber um recurso que tá pra entrar de Alagoas aqui...", afirma Gil Jacó, um dos 46 presos da Navalha, deflagrada em maio de 2007, um mês após a conversa. O Estado tentou falar com Ernane e Shirley. No telefone da casa dele, ninguém atendia. A reportagem ainda deixou recados, mas até o fechamento da edição ele não retornou.