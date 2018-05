Irmão de secretário é novo procurador-geral do Amazonas O promotor Otávio Gomes foi escolhido pelo governador Eduardo Braga (PMDB) para o cargo de procurador-geral de Justiça do Estado do Amazonas. Ele foi o candidato menos votado da lista tríplice encaminhada pelos membros do Ministério Público Estadual no dia 9 deste mês. Gomes é irmão do secretário de Esporte do Estado, Lupércio Ramos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.