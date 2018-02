Irmão de PC Farias sempre defendeu tese de crime passional, diz ex-namorada O ex-deputado federal Augusto Farias, irmão do empresário Paulo César Farias, sempre defendeu a tese de crime passional para explicar a morte de PC Farias e de sua namorada, Suzana Marcolino, ocorrida no dia 23 de junho de 1996, na casa de praia do empresário, localizada em Guaxuma, litoral norte de Maceió. A revelação foi feita nesta manhã, pela então namorada de Augusto Farias na época do crime, Milane Valente de Melo, durante o depoimento que abriu o segundo dia de julgamento dos quatro policiais militares acusados de envolvimento no crime.