Irmão de PC Farias assume vaga na Câmara O deputado Augusto Farias (PTB-AL), irmão de PC Farias, tomou posse na tarde desta terça-feira, 13, na Câmara. Ele assume a vaga deixada pelo deputado Gerônimo da Adefal (PFL-AL), que morreu no último domingo, em Brasília, em decorrência de uma pneumonia. PC Farias foi o tesoureiro de campanha de Fernando Collor de Mello nas eleições presidenciais em 1989. Acusado pelo irmão do ex-presidente Fernando Collor, PC Farias seria o testa de ferro nos diversos esquemas de corrupção no Planalto, divulgados entre 1990 e 1991, que resultaram no impeachment do presidente. Em 1996, PC Farias apareceu morto, junto com a namorada, Suzana Marcolino, em uma praia de Maceió. Até hoje, existem muitas dúvidas e especulações envolvendo seu assassinato. Entre as hipóteses levantadas, está a de queima de arquivo. Texto ampliado às 17h57