Irmão de PC: delegados pediram delação de seguranças Considerado pela Justiça como a testemunha mais importante no segundo dia de julgamento dos quatro policiais militares acusados de participação na morte do empresário Paulo César Farias e sua namorada, Suzana Marcolino, o ex-deputado federal Augusto Farias, irmão de PC, revelou nesta terça-feira, durante depoimento no Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, em Maceió, que os delegados Alcides Andrade e Antônio Carlos Lessa - que investigaram a morte em 1996 - lhe fizeram uma proposta para entregar os quatro seguranças e escapar do indiciamento.