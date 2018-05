Irmão de ex-ministro do PSB pediu dinheiro a doleiro, diz PF

Recife - (Atualizado às 17h30) E-mails interceptados pela Polícia Federal na Operação Lava Jato indicam que o ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Clementino de Souza Coelho, irmão do ex-ministro da Integração Nacional Fernando Bezerra Coelho, pediu ao doleiro Alberto Youssef que fizesse depósitos em contas de pelo menos dois familiares.

O teor das mensagens foi divulgado ontem pelo jornal Folha de S.Paulo. Os e-mails trocados entre Clementino e Youssef, preso desde o mês passado sob suspeita de comandar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, contêm comprovantes de depósitos feitos na conta de João Clementino de Souza Coelho e pedidos de dinheiro em nome de Maria Cristina Navarro de Brito, respectivamente filho e mulher do ex-presidente da Codevasf. Um terceiro destinatário do dinheiro foi identificado como Fábio Leivas pela PF, sem mais detalhes.

As mensagens foram trocadas entre o fim de janeiro e o início de fevereiro de 2014. No primeiro e-mail, Clementino chama Youssef de “Primo” e escreve: “assim sendo fica: Fabio 30, Maria aprx (aproximadamente) 35, joao 60”. O doleiro repassa os dados bancários a um contato que, segundo a PF, o ajudaria no “comentimento do crime de evasão de divisas”. A polícia apreendeu diversos comprovantes de depósitos em nome de João Clementino, com valores como “R$ 500, R$ 10.000, R$ 9.900”, segundo relatório da investigação.

Clementino deixou o comando da Codevasf em janeiro de 2012, após o Estado revelar que ele e o irmão aproveitaram uma brecha legal para desrespeitar durante um ano um decreto presidencial de 2010 que proíbe o nepotismo na administração.

Ontem, Bezerra divulgou nota na qual afirma que a nomeação do presidente da Codevasf é “atribuição da Presidência da República” e que Clementino só ficou um ano como interino no cargo em função da “demora” do Palácio do Planalto em fazer a escolha definitiva para o posto. O ex-ministro foi titular da Integração Nacional de janeiro de 2011 a setembro de 2013, quando o PSB do pré-candidato a presidente Eduardo Campos rompeu com o governo Dilma Rousseff. Bezerra não comentou na nota o pedido de dinheiro que seu irmão teria feito ao doleiro preso na Lava Jato.

Clementino está fora do Brasil, em viagem com a família. Contratado pelo ex-presidente da Codevasf, o advogado Pierpaolo Bottini disse que só vai se pronunciar depois de ter acesso aos autos do processo. Em rápido comunicado, ele informou ter tomado "as providências necessárias para acessar na Justiça Federal o que for referente ao assunto".